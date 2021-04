Demonstratie: dinsdag 6 april, 13.00 uur, Lange Voorhout, Den Haag: Nooit Meer Rutte!

#NOOITMEERRUTTE DEMO DINSDAG 13:00 LANGE VOORHOUT DEN HAAG

Wij pikken het niet meer. Rutte moet weg. De leugens, het uitverkopen van de macht aan grote bedrijven en het neoliberalisme moeten de deur uit. Het vertrek van Rutte moet de eerste stap zijn richting systeemverandering.

Daarom demonstreren we dinsdag 6 april om 13:00 op de Lange Voorhout in Den Haag. Tijdens de demonstratie spreken oa. Sadet Karabulut, Jurjen van den Bergh en ouders die getroffen zijn door het toeslagenschandaal. De muziek wordt verzorgd door de inmiddels welbekende punkband Hang Youth (nog te bevestigen).

Veiligheid staat voorop. Iedereen houdt voldoende afstand. En neem je mondkapje mee!

Lees ons volledige statement en onderschrijf het vanuit jouw organisatie: https://forms.gle/8jRS34DwtL7m1Si98

HET IS KLAAR. WEG MET RUTTE EN ALLES WAAR HIJ VOOR STAAT

Wij pikken het niet meer. Na talloze onvergefelijke schandalen zoals zijn leugens over het afschaffen van de dividendbelasting, het bombardement op Hawija, de blamage van Halbe Zijlstra en natuurlijk het verschrikkelijke toeslagenschandaal, bleek vorige week bleek opnieuw hoe diep onbetrouwbaar Mark Rutte is. Voor de zoveelste keer hoorden we hem glashard liegen. Dit paste weer naadloos binnen de inmiddels welbekende Rutte-doctrine, die tegenmacht praktisch onmogelijk maakt. Ondertussen houdt zijn partij hem de hand boven het hoofd en staan ook D66, CDA en CU het gelieg en bedrieg oogluikend toe. Nadat de gehele Kamer – op de VVD na – hem vorige week de laan uit probeerde te sturen, zei hij: “Ik heb geen moment gedacht aan aftreden.” Wij zijn er klaar mee. De leugens, het uitverkopen van de macht aan grote bedrijven en het neoliberalisme moeten de deur uit. Weg met Rutte en alles waar hij voor staat. #NooitMeerRutte

Organisatie: De Goede Zaak, https://www.degoedezaak.org/

Overgenomen van: https://www.facebook.com/events/768323030744315/

Uitgelichte afbeelding: Photo by Steve Carrera on Unsplash