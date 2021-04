Extreemrechtse coryfeeën gaan onderling op de vuist

Goed nieuws! Op Twitter is fascistenleider Thierry Baudet virtueel op de vuist gegaan met de extreemrechtse ideoloog Andreas Kinneging. Aanleiding is een interview van Wierd Duk met Kinneging in de Telegrof. In dat interview veegt de Leidse rechtsfilosoof de vloer aan met Baudet, die er volgens hem een gigantische puinzooi van heeft gemaakt.

De over een uiterst kwetsbaar ego beschikkende Baudet reageerde furieus. Ook interviewer Wierd Duk – die we echt niet kunnen verdenken van linkse sympathieën – kreeg de wind van voren:

Kinneging is overigens al net zo’n engnek als Baudet zélf. Eerder dit jaar werd hij nog op de vingers getikt omdat hij studenten intimideerde en grossierde in seksistische opmerkingen. Toen kon ‘professor Knuppel’ nog rekenen op de onvoorwaardelijke steun van Baudet:

Dat Baudet de aanval van Kinneging ziet als een dolkstoot in de rug valt dus wel te begrijpen. Het kan nog leuk worden, want vermoedelijk liggen er heel wat lijken in de kast(en) bij extreemrechtse coryfeeën. Met wat geluk staan ons de komende tijd nog flink wat spectaculaire onthullingen te wachten.

Uitgelichte afbeelding: Andreas Kinneging – Door Aurelstein, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1832807