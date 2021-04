Slachtoffers toeslagenschandaal eisen aftreden Rutte

De slachtoffers van de toeslagenaffaire eisen in een brandbrief aan de Tweede Kamer het aftreden van Mark Rutte. Ook eisen ze dat de oplossing van de toeslagenaffaire een prominente rol speelt in de formatie.

Tot nu toe heeft maar een paar procent van de slachtoffers van de toeslagenaffaire de toezegde financiële vergoeding daadwerkelijk ontvangen. Dat (schandalige) gegeven speelde in de verkiezingscampagne echter geen rol van betekenis. Rutte geldt terecht als hoofdverantwoordelijke voor het schandaal, maar het rechtse plebs stemde desondanks weer massaal op de VVD.

In de brief schrijven de gedupeerden dat: “Rutte moet opstappen, maar dat is niet genoeg. Wij hebben na afgelopen week weinig vertrouwen in de VVD, CDA en D66. De partijen sturen aan op het monddood maken van parlementariërs als Omtzigt”.

Omtzigt was samen met Leyten (SP) en Azarkan (Denk) voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het blootleggen van het toeslagenschandaal. Vorige week bleek dat Rutte met verkenners Ollongren en Jorritsma had gesproken over de mogelijkheid Omtzigt weg te promoveren. Dat was nog tot daaraan toe, maar toen hij daar vervolgens ook nog over loog was voor de voltallige oppositie de maat vol.

De demissionaire premier overleefde vorige week met moeite een motie van wantrouwen. Hij overleefde alleen omdat CU, CDA en D66 weigerden die motie steunen. In het Paasweekeinde verklaarde CU-leider Segers – na zware interne druk – alsnog dat hij hernieuwde samenwerking met Rutte uitsloot. De VVD-leider wil echter van geen aftreden weten en kan rekenen op de onvoorwaardelijke steun van zijn partij.

