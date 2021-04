Brekend! Jan Bennink (weer eens) van Twitter gegooid!

De bekende fascist, complotgek en Poetin-fanboy Jan Bennink – alias SuperJank – is voor de zoveelste keer van Twitter gegooid, en dit keer naar het schijnt voorgoed. Wij zeggen: opgeruimd staat netjes.

Bennink heeft van Twitter na vele overtredingen & waarschuwingen 'n permanente ban gekregen. Nieuwe accounts die Jan maakt zullen ook permanent geschorst worden. Behalve z'n oorspronkelijke account @Superjan is hij nu ook @SuperjanTwee @EchteSuperjan & @NederlandsLente kwijt. 1/2 pic.twitter.com/CGmcTVwazW — Jaap 🇪🇺 (@J_aa_p) April 6, 2021

De precieze aanleiding is niet duidelijk, maar het zal wel iets te maken hebben met Bennink’s specialisme: het 24/7 rondpompen van fakenews. Bennink was al nooit het helderste licht aan het firmament, maar de laatste tijd sloegen de stoppen bij Jan vrijwel dagelijks door.

Superjank deelde het tragische goede nieuws mee via zijn vriendin Marianne Zwagerman. Uiteraard zijn alle fascisten op Twitter – in Nederland toch al gauw 40% van álle tweeps – nu volledig van slag, maar dat zwakzinnige gebazel zullen we jullie besparen.

En hier SuperJank’s volledige verklaring:

De ban is permanent, wat betekent dat Jan zich voortaan moet zien te vermaken met al die andere nazi’s op Gab en Parler. One down, a lot more to go.

Uitgelichte afbeelding: Jan Bennink – Door Iijjccoo – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3148740