Israel beschadigt Iraans schip met mijn

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag bevestigd dat een Iraans schip is beschadigd door een explosie. Woordvoerder Saeed Khatibzadeh deelde mee dat het vrachtschip ‘Saviz’ dinsdagmorgen vroeg licht was beschadigd door een explosie in de Rode Zee, voor de kust van Djibouti. De New York Times meldde dat Israel het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had laten weten dat het zijn strijdkrachten waren die de aanval hadden uitgevoerd.

Volgens de anonieme Amerikaanse woordvoerder ging het om een represaille voor eerdere aanvallen op Israelische schepen. Het schip zou zijn geraakt onder de waterlijn. De aanval was volgens het Iraanse agentschap Tasnim uitgevoerd met een zogenoemde ”limpet mine”, een magnetische mijn met een tijdmechanisme.

Uit de woorden van de Iraanse woordvoerder Khatibzadeh kan worden opgemaakt dat de Saviz een schip was dat de speciale taak had andere schepen te vrijwaren voor aanvallen van piraten. Het civiele schip was, aldus Khtaibzadeh, voor dit doel gestationneerd in de Rode Zee en de Golf van Aden. De taken van het schip waren gecoördineerd met de International Maritime Organization IMO.

Twee weken geleden meldde het Israelische tv-station ‘Kanaal 12’ dat een Iraanse raket een Israelisch vrachtschip had beschadigd in de Arabische Zee (het gedeelte van de Indische Oceaan tussen de Golf van Aden en Pakistan/India). Het schip was op weg van Tanzania naar India. Iran ontkende achter die aanval te zitten. Dat was kort nadat ruim drie weken geleden aan het licht kwam dat Israel al sinds 2019 een serie van tenminste 12 aanvallen heeft uitgevoerd op Iraanse schepen. In de meeste gevallen waren dat schepen die op weg waren naar Syrië met olie of met wapens. De jongste aanval lijkt deel uit te maken van deze serie.

Wat echter het tijdstip van de aanval een beetje bijzonder maakt, is dat juist dezelfde dinsdag de Verenigde Staten en Iran in Wenen indirecte besprekingen waren begonnen over een hervatting van het door Donald Trump opgeschorte nucleaire verdrag, het JCPOA vanIran met de VS, Rusland, China, Frankrijk, Engeland + Duitsland. Israel is daar tegen. De Israelische premier Netanyahu vertelde parlementsleden van zijn Likud-partij dezelfde dinsdag dat er niet naar dit ”gevaarlijke” akkoord uit 2015 zal worden teruggekeerd. Ook zei hij: ”Daarnaast moeten we afrekenen met de Iraanse oorlogszucht in onze regio. En dat is geen theoretische dreiging, ik zeg het niet als iets retorisch. We moeten optreden tegenover het fanatieke regime in Iran, dat simpelweg dreigt ons van de aardbodem te vegen.”

Uitgelichte afbeelding: screenshot Youtube