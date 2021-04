Sylvana Simons: Bij1 gaat niet samenwerken met de racisten en fascisten van PVV, FVD en JA21

Eindelijk een linkse politicus die zich uit durft te spreken. Daar waar PvdA, Groen Links en SP al 15 jaar om de hete brij heen draaien zegt BIJ1 onmiddellijk waar het op staat. Hulde!

Sylvana Simons geeft na afloop van haar gesprek met de informateur aan dat ze niet wil samenwerken met racisten en fascisten. De Bij1-leider verduidelijkt dat ze het heeft over PVV, FvD en JA21. #formatie — Alexander Bakker (@alexanderbakker) April 8, 2021

Iedereen op links weet welk vlees we met Wilders, Baudet en Eerdmans in de kuip hebben, maar tot nu toe durfde niemand het te benoemen, vermoedelijk uit angst voor het Telegraafplebs. Met de mening van dat plebs veegden we pre-Fortuyn onze kont af en ik stel voor dat gebruik in ere te herstellen. Dat fascistisch gedachtengoed verregaand genormaliseerd is, is voor een niet gering deel te wijten aan de angst van burgerlijk links zich uit te spreken tegen de vertegenwoordigers van dat gedachtengoed. Wisen up, lads and laddies: mensen die op extreemrechtse partijen stemmen worden niet gedreven door economic anxiety, maar door racisme. Je verliest er echt helemaal niets mee de confrontatie met PVV, FVD en JA21 aan te gaan,.

