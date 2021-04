Man opgepakt wegens voorbereiden terreuraanslag op vaccinatielocatie

De politie heeft een terrorist opgepakt die van plan was een bomaanslag te plegen op een vaccinatielocatie in Den Helder. De man is al op 18 maart gearresteerd, maar dat nieuws is vandaag pas bekend gemaakt.

De 37-jarige man zou van plan zijn geweest een vuurwerkbom tot ontploffing te brengen in het oude gemeentehuis van Den Helder. Het gebouw wordt momenteel gebruikt als locatie waar mensen een coronavaccin kunnen krijgen.

De man wordt verdacht van het voorbereiden van een misdrijf met terroristisch oogmerk. Volgens het OM “heeft de man met zijn handelwijze beoogd om de bevolking ernstige vrees aan te jagen en economische en sociale structuren van het land te ontwrichten”. Bovendien zou de aanslag ertoe hebben kunnen leiden dat het nationale vaccinatieprogramma ontwricht werd.

Veruit de meeste mensen spreken natuurlijk hun afkeuring uit, maar in wappiekringen wordt de man nu gezien als een held:

Vertel me nog eens dat wappies onschuldige gekkies zijn die je maar het beste kunt negeren.

Uitgelichte afbeelding: Amerikaanse QAnon-complotgek – Photo by Joel Muniz on Unsplash