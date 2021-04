Vizier op Links van Twitter geschopt na doxen Grapperhaus + Update

Het account Vizier op Links (VoL) is – eindelijk – van Twitter geschopt. Het account zou de Twitterregels geschonden hebben. Directe aanleiding is vermoedelijk het doxen van minister Grapperhaus van Justitie.

Het in de zomer van 2020 opgerichte account verwierf zich een treurige reputatie (heldenstatus bij extreemrechts) met het publiceren van adresgegevens van prominente linkse Twittergebruikers. Eind maart ontstond er opschudding vanwege de intimidatie van linkse academici en politici door fans van VoL. Bij – o.a. – historica Nadia Bouras en schrijfster Aafke Romeijn werd op hun voordeur een sticker geplakt met de tekst “Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links”. Beiden deden aangifte. De opschudding leidde tot Kamervragen van de SP.

Vrijdag overspeelden de mensen achter VoL hun hand. Vrijdagmorgen gaf minister van Justitie Ferd Grapperhaus aan dat hij wil onderzoeken of het publiceren van adresgegevens (doxing) voldoende strafbaar is. VoL twitterde als reactie over de vakantiewoning van de minister, blijkbaar omdat men zichzelf inmiddels onkwetsbaar waande. Foutje: nog dezelfde avond werd het account geschorst. Wat – tussen haakjes – natuurlijk weer eens bewees dat we in een klassenmaatschappij leven. ‘Normale’ twittergebruikers zijn vogelvrij, maar kom niet aan een minister.

Het is nog steeds niet bekend wie er achter VoL zitten, maar naar alle waarschijnlijkheid moeten we die mensen zoeken in de hoek van FVD/De Blauwe Tijger/ Civitas Christiana. Hopelijk volgt er binnenkort meer nieuws over de identiteit van deze Twitternazi’s.

Aanvulling: VoL zegt sowieso niet meer terug te keren naar Twitter

Uitgelichte afbeelding: Aixafem El Feixisme [Smash Fascism] (Art.IWM PST 8479) whole: a large photographic image covers the whole framed within a white border. The title is set in the white border and.position bottom left..image: A foot clad in an espadrille stamps on and cracks a swastika, which is lying on a cobbled street..text: AIXAFEM EL FEIXISME. Editat per la Comissaria de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. (Fot. Catalá). Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/4722