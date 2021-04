Trump wil vaccin naar hem vernoemd hebben

Al eerder gingen er verhalen dat Trump graag een vliegveld naar hem vernoemd zou hebben. Vooralsnog lijkt er niet veel schot te zitten in dat plan, dus nu heeft hij zelf, op een Republikeinse bijeenkomst in Mar-a-Lago, maar voorgesteld dat er een vaccin naar hem genoemd zou moeten worden.

“Iemand zei dat ze het het Trumpcine moeten noemen”. (AD)

Dat was hij dus zelf, die iemand. Dat is namelijk altijd het geval als Trump “Iemand zei…” (People say…) zegt, gevolgd door een of andere bewering waaruit moet blijken wat een geweldige superman hij toch wel niet is.



Zijn toespraak bestond verder uit het gebruikelijke gezeur over gestolen verkiezingen, waarbij hij Mitch McConnell nog maar eens uitschold voor het feit dat die de verkiezingsuitslag niet gewoon even teruggedraaid had.



Voorlopig heeft de Oranje Gek niks meer te vertellen, maar er zit nog steeds verrassend weinig beweging in de steun die hij onder Republikeinen geniet, waaruit geconcludeerd kan worden dat die partij nog steeds een gevaarlijke, extremistische en anti-democratische partij is, wat ook blijkt uit de stemmenonderdrukkende wet die aangenomen is in Georgia. En er zijn vergelijkbare initiatieven van de Republikeinen in diverse andere staten. Vergeet niet dat Mussolini en Hitler ook gekken waren die niet serieus genomen werden, die uiteindelijk niettemin op fatale wijze de macht grepen. Misschien gaat dat Trump niet lukken wegens te stom en te oud, maar de Republikeinen lijken er nog steeds helemaal klaar voor te zijn het met iemand anders te proberen.

(Foto: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)