Moskee Almere ontvangt dreigbrief van nazi’s

De Omar Ibn Al Khattab moskee in Almere heeft een dreigbrief ontvangen van FVD-aanhangers uit extreemrechtse hoek. In de brief staat dat moslims criminelen zijn en levend verbrand dienen te worden. De moskee heeft inmiddels aangifte gedaan.

Dreigbrief voor moskee Omar Ibn Al Khattab #Almere Buiten.



.. het land uit anders worden jullie vergast net zoals de joden in Auschwitz.. Sieg heil.. Adolf Hitler leeft nog..



Dit kan echt niet. Politie & BM zijn op de hoogte. @NIDAAlmere dient motie in: permanente bewaking. pic.twitter.com/Bn2AlPuyNz — Hassan Buyatui (@HBuyatui) April 9, 2021

Volgens de schrijvers van de brief hebben Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst de keuze tussen vertrekken of vergast worden. “Anders worden jullie vergast net zoals de joden in Auschwitz”, zo valt te lezen.

Gemeenteraadslid Hassan Buyatui van NIDA wil dat de moskee permanent beveiligd wordt of dat er camerabewaking komt.

Vorige week zaterdag ontvingen diverse moskeeën ook al een dreigbrief. Ook werd in Gouda een moskee in aanbouw in brand gestoken.

Bron: Omroep Flevoland