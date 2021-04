Pfizer verhoogt prijs coronavaccin

De Europese Commissie heeft een contract getekend met vaccinproducent Pfizer voor de levering van coronavaccins in 2022 en 2023. Per dosis moet aan Pfizer €19,50 betaald worden, een verhoging van maar liefst €7,50. Dat onthulde de Bulgaarse premier Boyko Borissov gisteren.

De EC doet als gevolg van afspraken met de producenten meestal nogal geheimzinnig over de prijs van vaccins, maar Borissov heeft er een handje van uit de school te klappen. In december vorig jaar werd overigens al bekend dat Pfizer in vergelijking met andere vaccins erg duur is. Toen Pfizer al €12 was, kostte AstraZeneca maar €1,78.

Bron: euractiv

