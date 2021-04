Acties tegen huisuitzettingen in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië werd de afgelopen dagen actie gevoerd tegen dreigende huisuitzettingen.

De uitzettingen zijn een indirect gevolg van de coronapandemie. Veel mensen zijn in financiële problemen geraakt en kunnen de huur niet meer betalen. Momenteel geldt in GB nog een verbod op huisuitzettingen, maar dat verbod wordt binnenkort opgeheven.

De actiegroep Momentum voert momenteel campagne om die huisuitzettingen te voorkomen. De groep heeft diverse verhuurders gevraagd een manifest te tekenen waarin toegezegd wordt geen huurders op straat te zetten omdat ze als gevolg van de pandemie hun baan zijn kwijtgeraakt of anderszins financieel in zwaar weer zijn beland. Tot niemands verrassing weigeren met name grote verhuurders, waaronder de miljardair John_Christodoulous, die toezegging te doen.

Momentum eist dat er een einde komt aan alle ‘Covid-huisuitzettingen’, dat alle huurschulden die als gevolg van de pandemie zijn ontstaan kwijtgescholden worden en dat er een einde komt aan huisuitzettingen die gebaseerd zijn op artikel 21 van de Huisvestingswet (Housing Act). Dat artikel bepaalt dat huiseigenaren onder omstandigheden huurders uit hun woning kunnen zetten, ook wanneer die huurders aan al hun verplichtingen hebben voldaan.

De campagne is gericht tegen grote particuliere verhuurders. Die zijn tijdens de pandemie een stuk rijker geworden, iets wat van de meeste huurders niet gezegd kan worden.

Volgens vakbonden en huurdersorganisaties zouden de komende maanden in Engeland 840.000(!) mensen hun woning kwijt kunnen raken omdat ze een huurachterstand hebben. In Schotland zouden ruim 31000 huishoudens dat risico lopen, in Wales naar schatting ruim 12000.

Bron: Morning Star

