Rapport: korpsleiding gaf opdracht geen harde middelen te gebruiken tegen bestormers Capitool

Uit een intern bericht blijkt dat de Capitoolpolitie opdracht heeft gekregen zich bij de bestorming van het Capitool op 6 januari ‘terughoudend’ op te stellen. De korpsleiding wist van de plannen, maar trof geen – of in elk geval te weinig – maatregelen.

Uit een intern onderzoek van de Capitoolpolitie blijkt dat de korpsleiding al in december door de FBI gewaarschuwd werd dat een deel van de Trumpfans van plan was het Capitool te bestormen. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwde daarvoor. De korpsleiding deed vervolgens precies niets met die informatie, behalve dan het voetvolk opdracht te geven geen ‘harde’ middelen te gebruiken tegen de Trumpfans, mocht het allemaal gierend uit de klauw lopen. Een verzoek van de agenten – die op dat moment letterlijk voor hun leven vochten met de extreemrechtse meute – om de Nationale Garde te hulp te roepen werd door de korpsleiding afgewezen. Reden: de Nationale Garde voor het Capitool zou op de buitenwereld zo’n beroerde indruk maken, net alsof je het zélf niet aankunt. Dat kun je natuurlijk niet gebruiken op je cv.

Van internet heeft de korpsleiding ook al geen kaas gegeten. De FBI had gewaarschuwd dat op extreemrechtse fora berichten circuleerden over de bestorming van het Congres, maar de korpsleiding liet blijkbaar na dat zélf ook even te checken en zag dan ook geen enkele reden rekening te houden met een bestorming. Nog op 5 januari liet men zonder met de ogen te knipperen weten dat de leiding “niets bekend was over bijzondere bedreigingen in verband met de gezamenlijke zitting van het Congres”.

Je zou bijna denken aan een complot, mocht uit uit het rapport niet tevens blijken dat de korpsleiding totaal incompetent is en vandaag nog collectief ontslagen zou moeten worden. Zo mankeert er van alles aan de opleiding van de agenten en is een deel van de uitrusting zó verouderd dat het uit veiligheidsoverwegingen niet gebruikt mag worden. Hoogte/dieptepunt: sommige door de politie gebruikte schilden vielen al na één klap van ellende uit elkaar.

.Morgen begint het Congres met de verhoren in deze zaak. Mogelijk komt er dan nog veel meer vuilnis op straat te liggen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: New York Times

Uitgelichte afbeelding: By Tyler Merbler – https://www.flickr.com/photos/37527185@N05/50812356151/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98641393