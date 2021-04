Baudet: de Aarde is nog maar 6000 jaar oud en dinosauriërs hebben nooit bestaan

Na eerder deze week al te hebben verklaard dat hij de X-Files als een documentaire beschouwt, bewees nazileider en totaalidioot Thierry Baudet vandaag dat het altijd nog véél erger kan:

Het is niet duidelijk of Baudet dronken was, een gigalijn coke had gesnoven óf op een wat knullige manier probeerde Kees van der Staaij zijn kiezers af te snoepen (of alle drie), maar het zou inmiddels voor iedereen duidelijk moeten zijn dat zaken als wetenschap en waarheid bij extreemrechts niet in goede handen zijn.

Uitgelichte afbeelding: By Evolutionnumber9 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94082518