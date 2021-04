Gert-Jan Segers (CU) krabbelt terug

Jahahaha, wie zou er het eerste met zijn ogen knipperen? Gert-Jan Segers dus:

“Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie (CU) vindt dat hij te veel op de man heeft gespeeld door coalitiedeelname uit te sluiten als VVD-leider Mark Rutte opnieuw premier zou worden. Terugblikkend zegt hij dat het niet om één persoon moet gaan, maar om “een ongezonde politieke cultuur en een genadeloze overheid”. Daar moet volgens hem verandering in komen, zo zei hij zaterdag tijdens een congres van de partij.”(Nu)

Maar nu gaan ze dan wel ècht ècht ècht de ongezonde politieke cultuur en de genadeloze overheid aanpakken! Onder de onvermijdelijke leiding van Mark Rutte, dat dan weer wel. Mark Rutte, die tien jaar lang zorgvuldig diezelfde genadeloze, neo-liberale samenleving verder heeft uitgebouwd, met onder andere enthousiaste medewerking van sociaal-democraten als Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma, en diverse door en door christelijk denkende CDA’ers. Nadat hij het eerst met de proto-fascisten van de PVV had geprobeerd, trouwens. Die hij achteraf slechts verweet weg te zijn gelopen, niet dat ze proto-fascisten zijn.



Ik denk overigens dat deze termijn van Rutte er één teveel wordt, net zoals die laatste van Lubbers. Het notitie-incident was slechts een inleidende beschieting.



Maar de echte slag gaat dus niet door de zijn knopen tellende Gert-Jan Segers toegebracht worden.



(Foto: Anne Paul Roukema, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons)