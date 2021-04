Duitse Groenen benoemen Annalena Baerbock tot kanselierskandidaat

De Duitse Groenen zijn er uit: Annalena Baerbock wordt de kanselierskandidate van de partij. De 40-jarige Baerbock is momenteel landelijk voorzitter van de Grünen.

Ich freue mich, dass Robert Habeck mich heute im Namen des Bundesvorstandes als Kanzlerkandidatin für @die_gruenen vorgeschlagen hat. #BTW21 !B pic.twitter.com/3gdeaKx3gj — Annalena Baerbock (@ABaerbock) April 19, 2021

Baerbock behoort tot de rechtervleugel van de partij, dus al te opwindend is de keuze van de Groenen niet. De partij schuift al heel lang jaarlijks een stukje verder op naar rechts, en de vroegere ‘Fundi’s’ vormen inmiddels een marginale subcultuur.

Electoraal heeft de geleidelijke koerswijziging de Groenen overigens geen windeieren gelegd. In de peilingen nadert de partij de tot voor kort onaantastbaar geachte CDU/CSU van Angela Merkel. De christen-democraten worden geteisterd door een aantal corruptieschandalen en de slag om de opvolging van Merkel tussen Armin Laschet en Markus Söder verdient ook al geen schoonheidsprijs.

Zelfs als de Groenen bij de verkiezingen achter CDU/CSU eindigen – en dat is dus allesbehalve een uitgemaakte zaak – kunnen de christen-democraten waarschijnlijk niet om de Groenen heen. De fascistische AfD is als coalitiepartner voor iedereen onaanvaardbaar en de Groenen kunnen altijd dreigen in zee te gaan met de SPD en de liberale FDP.

