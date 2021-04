VS: opnieuw zwarte tiener doodgeschoten door de politie

De politie van Columbus, de hoofdstad van Ohio, heeft gisteren een jonge zwarte vrouw doodgeschoten.

De politie reageerde op een melding van een vechtpartij waarbij messen getrokken zouden zijn. Op de inmiddels vrijgegeven beelden is te zien dat er een chaotische vechtpartij plaatsvindt tussen een aantal vrouwen. Een van de vrouwen haalt uit met een mes. Een agent roept “Ga liggen! Ga liggen!” en schiet de vrouw neer. De vrouw – later door haar familie geïdentificeerd als de 15-jarige Ma’Khia Bryant – werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar ze bezweek aan haar verwondingen.

Er is nog veel onduidelijk over de toedracht. Volgens haar familie was Ma’Khia Bryant juist degene die de politie belde. Ze zou in de tuin van het pleeggezin waar ze verbleef aan het werk zijn geweest toen ze bedreigd werd door enkele andere vrouwen.

De betreffende agent is hangende het onderzoek op non-actief geplaatst (standaardprocedure).

Oordeel zelf. Obligate waarschuwing: heftige beelden.

Uitgelichte afbeelding: Video still YouFacts