Sylvana Simons drijft Rutte in het nauw

Zoals al eerder gezegd: nog geen seconde spijt gehad van mijn stem op Sylvana Simons. Kijk hoe Sylvana hier Rutte in het nauw drijft. De premier weet een paar simpele vragen over immuniteit niet te beantwoorden, verzuipt in zijn eigen warrige berekeningen en zegt dan uit arren moede maar dat Simons(!) ‘geïrriteerd’ doet.

Als je geen antwoord weet op de vraag, kun je altijd nog beweren dat de vraagsteller ‘geïrriteerd’ is.



Na een kritische vraag van @SylvanaBIJ1 over immuniteit, werd het de Minister-president nogal heet onder de voeten… 🔥#Coronadebat pic.twitter.com/7lZiii5LyH — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) April 22, 2021

Waarbij we aan moeten tekenen (fair is fair) dat Rutte in tweede termijn zijn excuses aanbood aan Simons:

Simons: “Dank voor de opmerking die u net maakte over de opmerking die u net maakte.”



<3! https://t.co/oU8CxfPSPr — Paula Steenwinkel 🏳️‍🌈 (@PSteenwinkel) April 22, 2021

Uitgelichte afbeelding: Door Myrthe Minnaert – The author emailed the photo to OTRS committee permissions-nl@wikimedia.org and to me on 7 March 2021., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101295400