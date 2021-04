105 Gewonden na rassenrellen in Jeruzalem

Een serie van gewelddadige clashes tussen Israeli’s en Palestijnen in Jeruzalem is donderdagavond en -nacht uitgemond in een uitbarsting van geweld waarbij volgens de Palestijnse Rode Halve Maan 105 Palestijnen gewond zijn geraakt en waarbij zo’n 50 mensen,. meest Palestijnen zijn gearresteerd. Volgens de Rode Halve Maan werden 22 van de gewonde Palestijnen opgenomen in ziekenhuizen.

De ergste botsingen deden zich voor bij de Damascus Poort (Bab al-Amoud) van de Oude Stad. De joodse organisatie van racistische extremisten Lehava had onder leiding van zijn leider Benni Gopstein rond 12 uur ’s nachts een mars georganiseerd van het Zion Plein naar deze Poort in Oost-Jeruzalem, waar in de vastenmaand Ramadan gewoonlijk veel Palestijnen bijeenkomen. Zo’n 300 joodse jongeren namen deel aan de mars en raakten onder het roepen van ”Dood aan de Arabieren” en ”Weg met de Arabieren” slaags met Palestijnen, van wie sommigen hen bekogelden met flessen en stenen. De politie kwam in actie en beschoot vervolgens vooral de Palestijnse tegendemonstranten met traangas, ”stungranaten” en waterkanonnen, die zogenaamd ”skunk” water (uiterst smerig ruikend water dat ook na vele wasbeurten nog blijft stinken) spoten.

De onlusten breidde zich later uit naar de wijken Sheikh Jarrah, Musrara, de Franse Heuvel, at-Tur en Wadi Joz en duurden tot in de vroege uren van vrijdag. In de Oude Stad werden diverse huizen met stenen bekogeld en met scherpe munitie beschoten. Ook een drietal jonge kinderen werd een tijdje – als een dekking – gegijzeld en meegenomen. In Sheikh Jarrah werden tientallen auito’s beschadigd en raakte een Palestijnse vrouw wier auto met stenen werd bekogeld aan het hoofd gewond. In at-Tur werd een bus van kolonisten in brand gestoken. In Wadi Joz hielden Palestijnen de settlers en de politie tegen en staken een auto in brand van een kolonist die zich een weg probeerde te banen. De settler werd in elkaar geslagen.

Ondertussen vielen Israelische kolonisten op hoofdweg no. 1, die langs Oost-Jeruzalem loopt, auto’s met Palestijnse inzittenden aan. De politie greep hier niet in.

De rassenrellen waren deels het gevolg van het besluit van de Jeruzalemse politie om de trappen bij de Damascus Poort af te sluiten voor publiek. Tijdens Ramadan gaan daar traditioneel veel Palestijnen zitten nadat de gebeden in de al-Aqsa moskee zijn afgelopen. Officieel gebeurde dat om de verspreiding van corona tegen te gaan. Maar het feit dat de politie ook al een paar keer had verhinderd dat op de piazza van al-Aqsa de traditionele iftars (maaltijden aan het einde van de vastendag) werden gehouden door mensen weg te jagen, zaaide daar twijfel over. De laatste dagen waren er – waarschijnlijk mede daarom – voortdurend botsingen tussen Palestijnen en joden in de stad. Enkele Palestijnse jongeren hadden een paar incidenten, waarbij joden door Palestijnse jongeren werden lastig gevallen, gefilmd en op TikTok gezet, wat weer één van de redenen was waarom de racisten van Lehava in actie waren gekomen. Om zoals ze dat noemden ”de joodse controle over de Damascus Poort te herstellen”.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Ahmed Abu Hameeda on Unsplash