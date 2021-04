Baudet’s masker valt af, deel XXXXIV

Bij Thierry Baudet viel vandaag het masker weer eens af. In het verleden is dat masker ook al regelmatig afgevallen zonder dat het wat uitmaakte, dus veel hoop dat het dit keer anders zal zijn koesteren we niet. Het journaille vindt het allemaal heel verfrissend en zijn aanhang is al net zo kwaadaardig en gestoord als de nazileider zélf.

Te lachen viel er gelukkig ook wat. Hier gaat Baudet op de virtuele vuist met ‘journalist’ Ken Stash van het fascistische haatblog De Dagelijkse Standaard:

Kunnen we natuurlijk een heel betoog aan ophangen, maar vaak zegt één plaatje meer dan 5000 woorden:

Uitgelichte afbeelding: het speelgoed van de jonge Thierry – Photo by Mert Kahveci on Unsplash