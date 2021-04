Vegan Streaker in hongerstaking

Peter Janssen, beter bekend als de Vegan Streaker, is in de gevangenis in hongerstaking gegaan. Op die manier wil hij uiting geven aan zijn solidariteit met ‘dieren die lijden in de intensieve veeindustrie en andere uitbuitende sectoren’.

Janssen zit momenteel een gevangenisstraf van 15 maanden uit omdat hij een eendenfokkerij in de hens heeft gezet. Er wordt ook in linkse kringen vaak wat lacherig gedaan over Janssen en zijn acties zijn niet altijd even handig (kuch), maar met zijn opvattingen lijkt me weinig mis. 1000x liever Janssen dan Caroline van der Plas van Triple B.

Hieronder de verklaring van de solidariteitsgroep. Meer info over Janssen op Feesboek. Meer over eendenfokkerijen hier.

