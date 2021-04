Palestijnen in Jeruzalem winnen deze ronde

De Palestijnen in Jeruzalem hebben een slag gewonnen van de Israelische politie. In alle vroegte heeft de politie van Jeruzalem maandagmorgen de hekken weggehaald die bij het begin van Ramadan waren geplaatst om de trappen van het plein voor de Damascus Poort bij de Oude Stad af te sluiten. Deze trappen en het plein waren altijd een plek waar honderden bijeenkwamen. Dat was zeker zo in de vastenmaand Ramadan, wanneer mensen er neerstreken na afloop van het gebed aan het einde van de vastendag in de Aqsa-moskee, of bij de suhur, de maaltijd (en het gebed) die heel vroeg in de morgen plaatsvinden, voordat de nieuwe vastendag begint.

De afsluiting leidde tot relletjes en botsingen met de politie van Jeruzalem. Afgelopen donderdag hielden vervolgens enkele honderden aanhangers van de racistische Israelische Lehava-beweging een mars door de stad, waarbij in diverse Palestijnse wijken, personen, huizen, en auto’s werden belaagd en beschadigd, en waarbij massaal ”Dood aan de Arabieren” werd geroepen. Dat leide tot een escalatie, waarbij ook protesten op gang kwamen in diverse delen van de Westoever en waarbij een kleine 40 raketten vanuit Gaza op Israel werden afgevuurd. De Israelische politie besloot daarop eieren voor haar geld te kiezen en de dranghekken weg te halen.

De overwinning van de jongeren, die maandagmorgen onmiddellijk uitbundig werd gevierd, roept herinneringen op aan 2017, toen er een conflict woedde over het plaatsen van ”controlepoortjes” bij de toegangen van de Aqsa-moskee (en camera’s op het terrein om de zaken in de gaten te hopuden). Ook die werden uiteindelijk verwijderd na een collectief protest van duizenden Palestijnen in en om Jeruzalem.

De beslissing van de politie werd bekritiseerd door Knessetleden van de ultra-rechtse en deels fascistische partij ”Religieus Zionisme”. Bezalel Smotrich zei dat ”wie wijkt voor terrorisme uiteindelijk door terrorisme zal worden achtervolgd”. Zijn fascistische collega Itamar ben Gvir voorspelde dat de ”capitulatie van de politie de Israeli’s veel bloed gaat kosten”. Ayman Odeh, de fractievoorzitter van de Verenigde Lijst (van Arabische partijen in de Knesset) zei daarentegen, verwijzend naar de aantallen Arabische gewonden en arrestanten van de afgelopen dagen die met drie cijfers worden geschreven: ”Het is niet de eerste keer dat de politie en de regering gewelddadig hebben opgetreden, vervolgens probeerden dat weer glad te strijken en uiteindelijk te kijk stonden als leugenaars. Het is goed dat ze de hekken bij de Damascus Poort, die alleen maar geweld en haat zaaiden, hebben weggehaald. De prijs werd betaald door de inwoners van Jeruzalem, die zullen blijven strijden tegen de politiek van onderdrukking en discriminatie van de bezetters .”

