Naziplatform VoL richt vizier op Amsterdamse hoogleraar

Het naziplatform Vizier op Links (VoL) heeft de aanval geopend op Sarah de Lange. De Lange is als bijzonder hoogleraar en onderzoekster verbonden aan de afdeling Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Ze is vooral bekend om haar onderzoek naar extreemrechtse bewegingen in Europa.

Dat De Lange de Dr. J.M. Den Uyl leerstoel bekleedt zal er ook flink toe bij hebben gedragen dat de nazi’s haar nu op de korrel nemen. Den Uyl was weliswaar een brave sociaal-democraat, maar anno 2021 zou de man waarschijnlijk worden afgeschilderd als een razende anarchist. De Lange is een Twitterveteraan en – dus – wel wat gewend qua intimidatie van het PVV/FVD-plebs. Al te zeer onder de indruk lijkt ze dan ook niet:

It was only a matter of time before Vizier op Links would also target me. Wont be intimidated and will continue my research, teaching and public activities. pic.twitter.com/IaQsf1OcHt

Hoogleraar Koreastudies Remco Breuker (@koryoinleiden, volg die man) wijdde er op Twitter een draadje aan dat we hier integraal publiceren. Voor de leesbaarheid hebben we van de Twitterdraad een lopend verhaal gemaakt:

Intimidatie van wetenschappers gedijt goed in een klimaat waar een politieke partij doodleuk een indoctrinatiemeldpunt gericht op docenten kan inrichten – dit soort praktijken volgt dan spoedig.

Maar we hebben hier als samenleving zelf de zaden van gezaaid door wetenschappers ‘uit de ivoren toren’ (welke ivoren toren overigens? Nooit in gezeten helaas) te slepen en hen te dwingen op ongelijke voet het maatschappelijk debat aan te gaan.

Wat mij betreft is @SLdeLange een toonvoorbeeld van de maatschappelijk geëngageerde wetenschapper die nooit te beroerd is om te duiden en commentaar te geven – terwijl je er de klok op gelijk kunt zeggen dat er altijd types zijn die extreem reageren op wat ze denken te horen.

Ben je het er niet mee eens? Schrijf je scriptie of proefschrift erover en ga het wetenschappelijk debat aan. Iemand als @SLdeLange is op tv of staat in de krant omdat ze lang en hard gewerkt heeft en verdomd goed is in wat ze doet.

Wil je je kritiek in de publieke arena uiten, beperk je dan wel tot de inhoud en laat de persoon met rust.

Maar zeker als het om een vrouw gaat is dat voor vuige types als Vizier Op Links klaarblijkelijk niet mogelijk. Of misschien wel helemaal niet wenselijk, want op de persoon spelen heeft in het algemeen meer effect.

Wat meer ruggengraat in politiek en bestuur is dan ook hard nodig (en niet al die gratuite reacties van afschuw). Bescherm wetenschappers liever vooraf tegen intimidatie e.d., ook als niemand het ziet, dan achteraf krokodillentranen te plengen.

En dat doe je door duidelijk voor/naast/achter je wetenschappers onder vuur te staan op het moment dat wetenschappelijke argumenten op niet-wetenschappelijke wijze bekritiseerd worden. Dat gebeurt nl in het publieke debat en dat loopt ook uit de hand, zoals nu weer.

Dat doe je ook door ervoor te zorgen dat ze altijd onafhankelijk onderzoek kunnen doen: een vaste onderzoeksvoet. Niet alleen wenselijk vanwege de werkdruk, maar zeker ook omdat een wetenschapper onafhankelijk dient te kunnen zijn. Impopulair onderzoek ≠ slecht onderzoek.

Dit probleem speelt overigens al jaren. Dit opiniestuk schrijf ik zeven jaar geleden. Zeven jaar. Tijd om er iets aan te doen, voorbij verontwaardigde uitroepen van afkeuring als er weer iets is gebeurd: https://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-wet-van-breuker.html