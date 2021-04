FVD-Kamerlid vergelijkt quarantaineplicht met Jodenvervolging

FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen heeft vandaag in een Kamerdebat de quarantaineplicht vergeleken met de Jodenvervolging door de nazi’s. Volgens FVD is corona een hoax, zijn drie miljoen doden sowieso niet iets om je over op te winden en is de quarantaineplicht de aanloop naar een nieuwe Holocaust.

#fvd kamerlid @PvanHouwelingen – die eerder onder de schuilnaam Vossius – een eerbetoon schreef op Hitler's derde rijk – vergeleek vandaag in een debat met @hugodejonge over de #quarantaineplicht de Duitse bezetting en de jodenvervolging in '40-'45. @nrc https://t.co/MkBZVlqutY pic.twitter.com/jEJBqOlHmq — dr. Marina (@mmeeuw) April 28, 2021

Van Houwelingen is overigens geen onbeschreven blad. Onder het pseudoniem Vossius schreef hij in 2010 de roman Oneigentijds, waarin hij zijn liefde uitspreekt voor het Derde Rijk.

De échte schande is natuurlijk niet eens dat een nazi als Van Houwelingen wartaal uit zit te kramen, maar dat iedereen netjes blijft zitten in plaats van hem in de gracht te gooien.

"Wenn ein Nazi am Tisch sitzt, und daneben 10 andere, die dasitzen und mit ihm diskutieren, dann hast du einen Tisch mit 11 Nazis."



Wordt het niet eens tijd dat Kamerleden opstaan en weglopen als een FVDer het woord neemt? — Tom Peperkamp (@TiepiNL) April 27, 2021

Uitgelichte afbeelding: Neugewählte NSDAP-Abgeordnete betreten den Reichstag, 30. August 1932 – Von Bundesarchiv, Bild 102-13804 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5481186