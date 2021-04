DENK en BIJ1 duiken tussen de lakens met extreemrechts

Denk en BIJ1 hebben samen met FVD en PVV een motie van wantrouwen ingediend tegen het demissionaire kabinet Rutte.

De motie is uitsluitend bedoeld voor de publieke tribune, want praktische gevolgen heeft het uiteraard niet. Nog los daarvan: hoe haal je het in je hoofd samen te werken met het geteisem van PVV en FVD? Echt, je gaat om opportunistische redenen samenwerken met een partij:

Succes met jullie samenwerking met nazi’s, BIJ1 (en Denk). Ik haak af. Bij de volgende verkiezingen blijft deze jongen thuis. En kijk hier nog eens naar:

