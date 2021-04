Eindverslag Tjeenk Willink bekend: GL en D66 sluiten JA21 niet uit van samenwerking

Informateur Tjeenk Willink heeft zijn eindverslag gepubliceerd. Weinig verrassende conclusie: het kabinet Rutte IV wordt binnenkort in de steigers gezet. Het is alleen nog even de vraag wie er naast VVD, D66 en CDA plaats mogen nemen in dat kabinet. Geen oninteressante vraag, want dat zal uiteraard in hoge mate bepalen hoe het beleid eruit gaat zien.

Afgaande op het verslag hoeven we er in elk geval niet bang voor te zijn dat Harm Beertema en Wybren van Haga een ministersfunctie krijgen aangeboden. VVD, CDA, D66, GL, SP, Volt, Denk en Bij1 sluiten samenwerking met PVV en FVD bij voorbaat uit wegens ‘onoverbrugbare verschillen’. Merk op dat de PvdD en de CU dat dus niet doen.

FVD-afsplitsing JA21 daarentegen wordt alléén uitgesloten door Volt, Bij1 en Denk. GL en D66 hebben blijkbaar minder moeite met het stelletje cryptofascisten rond Eerdmans en Annabel ‘de mooie ovens van Hitler’ Nanninga: zij sluiten samenwerking met JA21 niet expliciet uit. PvdD en SP doen dat overigens evenmin, maar die partijen hebben sowieso 0% kans op kabinetsdeelname.

De enige partijen die samenwerking met Rutte principieel afwijzen, zijn PVV, SP en Bij1. Denk, PvdD en Triple B achten samenwerking met Rutte ‘weinig geloofwaardig’, maar laten de deur op een kier staan.

Het kabinet Rutte IV komt er dus gewoon, en de kans dat Joost Eerdmans daar onderdeel van uit gaat maken is reëel aanwezig. JA21 zal ongetwijfeld niet de eerste keuze zijn van Kaag, maar in het verleden heeft D66 in Rotterdam prima samengewerkt met Eerdmans. Op economisch gebied zijn de verschillen gering en de aartsopportunist Eerdmans is ongetwijfeld best bereid op andere punten wat water in de wijn te doen (lees: het racisme wat te temperen).

Het eindverslag van Tjeenk Willink valt hier te downloaden.

