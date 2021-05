Supporters Manchester United bezetten Old Trafford

Fantastische scenes in Manchester vandaag, waar supporters van Manchester United Old Trafford, het stadion van de club, bezet hebben. De supporters eisen dat de eigenaars, de familie van de Amerikaanse miljardair Joel Glazer, opstapt.

Directe aanleiding is de mislukte poging een Europese Super League op te richten, maar er bestaat bij de fans al heel lang veel onvrede over de familie Glazer.

Manchester United is een oude volksclub, in 1878 opgericht door spoorwegarbeiders. Vanaf 2003 nam de familie Glazer geleidelijk de aandelen van de club over. In 2005 wisten de Amerikaanse miljardairs een meerderheidsbelang in de club te veroveren. Enige band met de club hadden – en hebben – de Glazers niet: voor hen is Man United niet meer dan een speculatieobject. De familie wil geld verdienen aan de club en voor de rest niks. Natuurlijk werd Man United al vóór de overname door de Glazers geleid als een bedrijf, maar de vorige ‘bazen’ hadden wél een band met de club.

Veel supporters waren woedend over de overname. Man United heeft diepe wortels in de lokale gemeenschap en voor de supporters stond de overname gelijk aan een poging hun huis binnen te breken. Dat werd er uiteraard niet beter op toen bleek dat de Glazers de tot op dat moment schuldenvrije club met een gigantische schuld hadden opgezadeld. Over de precieze omvang van die schuld bestaat nog steeds veel onduidelijkheid, maar veel supporters denken dat de familie Glazer tientallen – zo niet honderden – miljoenen aan het vermogen van de club onttrokken heeft.

Hoe dan ook is dit de beste antikapitalistische actie van de afgelopen tien jaar, ook al zullen de meeste supporters de actie niet in dergelijke termen omschrijven.

