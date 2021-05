Baudet blijkt een enge nazi te zijn, deel zoveel (we houden het niet meer bij)

Grote woede bij Het Redelijke Midden over de zoveelste schandalige actie van Forum voor Democratie (FVD). In een opzichtige poging Bevrijdingsdag te kapen heeft FVD een poster verspreid waarin een verband wordt gelegd tussen de nazibezetting en het coronabeleid van het kabinet:

Politici van vrijwel alle partijen (behalve, uiteraard, de PVV) hebben verontwaardigd gereageerd op de poster.

Volkomen terecht, natuurlijk, maar wel een beetje laat. Ook een beetje weinig, eigenlijk. Baudet heeft altijd al nazitaal uitgekraamd, maar tot nu toe keek iedereen de andere kant op. Zelfs nu durven politici het beestje niet bij de naam te noemen. Thierry Baudet is een ordinaire fascist en dat is al jaren duidelijk.

Hebben we het nog niet eens gehad over de hypocrisie van burgerlijk rechts dat in Brabant nog steeds in een coalitie met FVD zit, want met die partij kun je als VVD ‘95% van je programma realiseren’.

Eerst maar eens een cordon sanitaire rond FVD. Verlaat de Kamer als een FVD’er het woord voert, bedel niet om handtekeningen bij dat tuig en noem Baudet gewoon wat hij is: een ordinaire fascist. Tot dan is de verontwaardiging van het politieke midden niet veel meer dan een show voor de publieke tribune.

