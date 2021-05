Coronawappies hebben afgelopen weekend het huis van een vrouw uit de gemeente Waadhoeke (in het noorden van Fryslân) beklad. Op het raam van haar woning werd met grote letters ‘COVID=FAKE’ geschilderd.

Extra schandalig: de vrouw ligt momenteel met hoge koorts in het ziekenhuis in Leeuwarden. Wappies zijn zielige, wanhopige mensen? Welnee: het is achterlijk, asociaal tuig. No exceptions.

Foto die de politie van de gemeente Waadhoeke deelde op Instagram

Bron: Leeuwarder Courant