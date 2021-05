Verdachte “NSU 2.0” gearresteerd in Berlijn

De Duitse politie heeft een 53-jarige werkloze inwoner van Berlijn gearresteerd die er van wordt verdacht de afgelopen drie jaren namens de “NSU 2.0” meer dan 100 dreigbrieven/mails te hebben verstuurd aan linkse activisten, journalisten, politici en advocaten.

De Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) pleegde tussen 2000 en 2007 tien moorden. Acht van de slachtoffers waren Duitsers van Turkse afkomst, één was van Griekse afkomst. Het laatste slachtoffer van de NSU was een Duitse politieagente. Daarnaast liet de NSU twee spijkerbommen afgaan in de Keupstraße in Keulen, waar veel Turkse ondernemingen gevestigd zijn. Daarbij vielen tientallen gewonden. Uiteindelijk werd de organisatie na een mislukte bankoverval in 2011 opgerold.

In augustus 2018 ontving advocate Seda Başay-Yıldız een fax vol met dreigementen en racistische beledigingen. De fax was ondertekend met “Groet, NSU 2.0”. Daarna volgden dus nog ruim 100 dreigbrieven/mails met een gelijkaardige inhoud.

Omdat de gegevens van enkele geadresseerden afkomstig waren uit een politiecomputer in Frankfurt, heeft men heel lang gedacht dat de dader uit die kringen afkomstig was. Die verdenking werd nog versterkt toen uit onderzoek bleek dat politieagenten uit Frankfurt een besloten chatgroep hadden gevormd waarin rechtsextremistische berichten gedeeld werden.

De (vermoedelijke) dader is dus geen politieagent, maar het blijft natuurlijk opmerkelijk dat hij er in is geslaagd de politie zonder veel moeite adresgegevens te ontfutselen. Op zijn best getuigt dat van een ontstellende incompetentie. Op zijn slechtst wijst het er op dat leden van het Frankfurter politiekorps er geen been in zagen vertrouwelijke gegevens door te geven aan een nazi:

"Ohne die Polizei kann er an diese Daten nicht gelangt sein." @MartinaRenner spricht im @DLF über die Festnahme im Fall #NSU 2.0 und über die vielen offenen Fragen, die trotzdem bleiben und jetzt aufgeklärt werden müssen. #NSU20 #PolizeiProblem https://t.co/XNH63ndoQP — NSU Watch (@nsuwatch) May 4, 2021

Ich wäre als Betroffene von #NSU20 mega beruhigt, wenn ich erfahren würde, dass der 53jährige Horst einfach bei der #Polizei angerufen hat und meine, teils gesperrten Daten, übermittelt bekam. #zynismusaus — Katharina König-Preuss🍓 (@KatharinaKoenig) May 4, 2021

Uitgelichte afbeelding: Het afgebrande huis van de NSU-leden in Zwickau – Door André Karwath aka Aka – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17372113