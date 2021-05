Rutte IV komt er gewoon

Wie had gedacht dat Het Volk zich af zou keren van Rutte komt bedrogen uit. Toeslagenaffaire, leugens…het interesseert de Nederlandse kiezer geen ruk. Rutte IV komt er dus gewoon. Je mag kiezen of dat met D66 en de PvdA/GL is, of met JA21.

Netherlands, I&O Research poll:



VVD-RE: 22%

D66-RE: 14% (-3)

PVV-ID: 10%

SP→LEFT: 7% (+1)

PvdA-S&D: 6% (+1)

CDA-EPP: 6% (-3)

GL-G/EFA: 5% (+1)

FvD-ECR: 5%

PvdD-LEFT: 4%

…



+/- vs. 9-12 Apr. 2021



Fieldwork: 30 Apr. – 3 May 2021

Sample size: 1,914

➤ https://t.co/dz1X5eQdmV pic.twitter.com/nko4B5loUa — Europe Elects (@EuropeElects) May 5, 2021

In zetels:

CDA verliest voor de tweede keer op rij bij @PeterKanne1. Staat op -5 tov de TK21. pic.twitter.com/yq26odlIkS — Lamyae Aharouay (@LamyaeA) May 5, 2021 Noot: foutje in de zetelberekening: FVD verliest 1 zetel.

FWIW: licht herstel voor links, verlies voor D66 en CDA. Voor de christen-democraten ziet het er inmiddels écht dramatisch uit. Opvallend is de winst van nieuwkomers Volt, JA21 en de agromaffia BBB. BIJ1 handhaaft zich.

Uitgelichte afbeelding: Door EU2017EE Estonian Presidency – Tallinn Digital Summit. Welcome dinner hosted by HE Donald Tusk. Handshake, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91603010