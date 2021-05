Covid-19 Update

In India zijn de afgelopen 24 uur 412.262 nieuwe besmettingen met het het coronavirus gemeld. Dat is een nieuw record, het is de eerste keer dat het aantal nieuwe besmettingen boven de 400.000 uitkomt. Bijna 4000 mensen overleden de afgelopen 24 uur aan Covid-19. Officieel komt het totale aantal doden in India daarmee op 230.268. Het werkelijke aantal doden is waarschijnlijk aanmerkelijk hoger. Er wordt relatief weinig getest en de administratie is in de meeste regio’s allesbehalve perfect.

Inmiddels stapelen de lijken zich in crematoria en op begraafplaatsen op. Het duurt vaak dagen voordat slachtoffers door hun familie gecremeerd of begraven kunnen worden.

Bedenk je dat dit is wat ons te wachten staat als Forum voor Democratie en de viruswappies hun zin krijgen.

Gelukkig kunnen we melden dat de rioolrechtse regering Modi de oplossing gevonden meent te hebben. Het Indiase Ministerie van Wetenschappen gaat onderzoeken of Covid-patiënten baat hebben bij het zingen van een hymne – de Gayatri Mantra – in combinatie met het beoefenen van yoga. Nee, het is geen satire.

Over rioolrechts gesproken: het kan natuurlijk altijd erger. Enter Jair Bolsonaro:

VIDEO: President Jair Bolsonaro says the novel coronavirus may have been made in a laboratory to wage "biological warfare," in the latest comments likely to strain Brazil's relations with China pic.twitter.com/OB8te4iyev — AFP News Agency (@AFP) May 6, 2021

Positief nieuws is er ook. Het heeft er alle schijn van dat het Moderna-vaccin effectief is tegen de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten van het coronavirus. Een licht aangepaste versie van het vaccin kan zonder veel moeite geproduceerd worden. Ook andere vaccinproducenten – waaronder Pfizer/BioNTech en Oxford/AstraZeneca – onderzoeken momenteel of en in hoeverre hún vaccins aangepast dienen te worden om nieuwe varianten van het virus te bestrijden.

