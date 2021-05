Pegida gaat varkensvlees eten in Amsterdam

Het is weer eens zo ver: de naziknokploeg Pegida wil een rel uitlokken bij een moskee. Dit keer op 12 mei, in Amsterdam, bij de El-Tawheed Moskee.

Pegida (lees: Edwin Wagensveld) organiseert dus een barbecue met varkensvlees, want Edwin denkt dat hij moslims daarmee tot in het diepst van hun ziel krenkt. Dat het moslims totaal niet boeit wat ongelovigen eten is Edwin na al die jaren nog steeds niet bekend.

