Baudet: Groningen slegs vir blankes

Thierry Baudet wil dat het Forum voor Demagogie (FVD) Groningen toegewezen krijgt als thuisland. Dat stelt de nazileider voor in een gisteren gepubliceerde podcast.

Baudet heeft blijkbaar de hoop opgegeven dat FVD ooit de meerderheid krijgt in Nederland. De rest van zijn leven samenwonen met andersdenkenden staat Baudet als een nachtmerrie voor ogen: “Het is hier een dwangsysteem. Wij zijn gedwongen om te leven onder wat de meerderheid hier wil. Waarom eigenlijk?”.

De oplossing: elke politieke partij zijn eigen provincie. Volgens Baudet zijn er 12 grote politieke partijen in Nederland. Dat komt mooi uit, want er zijn ook 12 provincies. Probleem opgelost!

Je kunt de podcast hier bewonderen. We volstaan met een link, want zelfs wij hebben grenzen.

Uitgelichte afbeelding: By Guinnog – Taken and donated by Guinnog., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3655505