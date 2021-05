Zeker 58 doden bij bomaanslagen Kaboel

Bij een reeks bomaanslagen in een sjiitische wijk in Kaboel zijn 58 mensen om het leven gekomen. Tenminste 150 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn jonge vrouwen.

De bommen werden kort na elkaar tot ontploffing gebracht bij een middelbare school die bezocht wordt door zowel meisjes als jongens. Volgens de regering is de Taliban verantwoordelijk voor de aanslag, maar daar heeft ze geen bewijs voor geleverd. De Taliban heeft de aanslag veroordeeld en wijst met de beschuldigende vinger naar ISIS. ISIS zwijgt tot op heden in alle talen.

Zowel jongens als meisjes volgen onderwijs aan de school, maar ze doen dat in afzonderlijke blokken. De bommen werden tot ontploffing gebracht toen de meisjes (12-15 jaar oud) de school verlieten en naar huis gingen. Het tijdstip is ongetwijfeld niet willekeurig gekozen.

In september verlaten de laatste Amerikaanse soldaten Afghanistan. Dat wordt toegejuicht door links in Europa en de VS, maar Afghaanse feministes denken daar heel anders over. Momenteel controleren de Taliban ongeveer de helft van het Afghaanse grondgebied, maar de vrees bestaat dat het na het vertrek van de Amerikanen slechts een kwestie van tijd is voordat de Taliban het hele land in handen heeft.

De Taliban wordt vaak gezien als een lesser evil dan ISIS, maar dat zegt vooral veel over ISIS. In door de Taliban gecontroleerd gebied zijn vrouwen tweederangsburgers. Zo worden vrouwen uitgesloten van onderwijs, mogen ze veel beroepen niet uitoefenen en wordt schending van de kledingvoorschriften bestraft met geseling.

Uitgelichte afbeelding: By Eric Draper – The White House (archived), https://www.internationalaffairshouse.org/wp-content/uploads/2019/03/Featured-Image-editors-5.png exported as jpg with 100% quality using the GIMP, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2668794