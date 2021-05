Tweehonderd raketten vanuit Gaza op Israel, 24 doden in Gaza

Vanuit de Gaza-strook zijn in de loop van maandagnacht een 200-tal raketten op Israel afgevuurd. Israel heeft 130 vergeldingsbombardementen uitgevoerd. Daarbij zijn in totaal 24 mensen, onder wie negen kinderen, een oudere vrouw en een minder valide man, om het leven gekomen. In Israel werd een persoon ernstig gewond en 17 mensen licht gewond. In onder meer Ashkelon werd een aantal huizen getroffen. De aanvallen over en weer zijn nog niet tot staan gekomen. Volgens het Israelische leger is in de loop van de dag meer te verwachten. Het leger noemde de operatie in Gaza ”Wachter op de muren” (Guardian on the walls”). De leider van Hamas, Ismail Haniye, waarschuwde eveneeens dat de aanvallen zullen doorgaan tot de Israelische agressie in Jeruzalem is opgehouden.

Op divere plaatsen op de Westoever waren gedurende de avond betogingen tegen het optreden van de politie in Jeruzalem van de afgelopen dagen, waarbij honderden gewonden zijn gevallen, de Aqsa-moskee werd ontheiligd en maandagavond zelfs brand uitbrak op het terrein van de moskee. Het Israelische leger trad tegen de demonstraties op en schoot onder meer in Hebron zeven mensen neer met scherpe munitie en tien anderen met ”rubber’kogels. In Bethlehem werd één persoon met scherpe munitie graakt en in Jenin kreeg iemand een schot met scherp in zijn been. Verder waren er onder meer gewonden door rubberkogels in Ramallah, en bij het Qalandia checkpoint bij Jeruzalem.

Binnen Israel waren in diverse Palestijnse gemeenschappen eveneens betogingen. In Lod schoot een joodse man een Palestijnse man dood die met 200 anderen bezig was vuilnis in brand te steken. De dader is opgepakt. In Ramle werden auto’s in brand gestoken. Verder waren er ook betogingen in Nazareth. Umm al-Fahm, Haifa, Shfaram en tal van kleinere plaatsen. De Palestijnse studentenbond heeft zich solidair verklaard met Gaza. Voor vanavond (dinsdagavond) zijn nieuwe betogingen aangekondigd.

Ook was er maandag belangrijk nieuws voor de pogingen van Yair Lapid en Naftali Bennett (Yesh Atid en Yamina) om een brede Israelische coalitieregering te formeren, die de huidige regering-Netanyahu kan vervangen. Maandag hadden zij aangekondigd dat zij in principe een regering hadden gevormd waarbij alle ministersposten ook al waren ingevuld. Maar maandag maakte ook de leider van Ra’am, de Verenigde Arabische Lijst, Mansour Abbas, bekend dat hij gezien de situatie rond Jeruzalem en Gaza alle coalitiebesprekingen opschort. Ra’am heeft vier zetels in de Knesset en die zijn nodig om bij een regering Lapid-Bennett de meerderheid te verzekeren. De coalitiebesprekingen dreigen hierdoor te mislukken. Het was voor het eerst dat een Arabische partij bereid was welke Israelische coalitie dan ook te steunen, mits een aantal eisen zou worden ingewilligd. Ironisch genoeg was het Netanyahu geweest die Mansour Abbas met toezeggingen over de streep had getrokken (en daarbij ook een breuk in de Verenigde Lijst van Palestijnse partijen in de Knesset teweeg had gebracht).

Uitgelichte afbeelding: pro-palestijnse demo in Londen, 9 mei 2021 – By Bariş Çimen, working for VOA – https://www.amerikaninsesi.com/a/arap-ulkelerinden-israile-tepki/5883912.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105163589