De fascistische actiegroep Voorpost wil op 22 mei in Rotterdam demonstreren “tegen de woke-cultuur en genderwaanzin” waar het Songfestival blijkbaar van vergeven is. Onze gezinnen moeten beschermd worden en de EU-decadentie bestreden. Geen idee wat de relatie tussen de EU en decadentie is, maar dat proberen uit te vogelen levert waarschijnlijk vooral hoofdpijn op.

Uitgelichte afbeelding: Par MichaelBueker — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9432612