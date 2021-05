Nu 43 doden in Gaza, zes in Israel, verwoestingen aan beide kanten

Israel en Hamas hebben dinsdagnacht en woensdagmorgen hun bombardementen voortgezet. Volgens het Israelische leger zijn nu sinds maandag tenminste 1.050 raketten en mortieren vanuit Gaza op Israel afgevuurd. Israel op zijn beurt heeft tenminste 500 doelen bestookt in de Gaza-strook.

Het aantal doden in Gaza is opgelopen tot 43, van wie 13 kinderen en drie vrouwen, volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Er zijn 296 gewonden. In Israel is het aantal doden opgelopen tot zes. Behalve de twee eerder overleden vrouwen in Ashkelon, werd een nog niet-geïdentificeerde vrouw in Rishon LeZion gedood, en werden een Palestijnse vader van 52 en zijn 16-jarige dochter gedood in de buurt van Lod. Zij woonden in een niet-erkend Palestijns dorp dat dus wegens die niet-erkenning ook geen schuilkelders had.Ook werd een militair gedood toen zijn jeep aan de grens met Gaza werd getroffen door een anti-tankraket. Alleen al in Zuid-Israel zijn tenminste 200 gewonden. Van een zevental van hen is de toestand ernstig.

Israel gooide dinsdagavond, nadat in Ashkelon twee vrouwen waren gedood door een voltreffer op een huis, een flatgebouw van 13 verdiepingen in Gaza-stad volledig plat. Premier Netanyahu had tevoren aangekondigd dat de strijd en de zwaarte van de aanvallen zou worden geïntensiveerd. De bewoners van de flat waren via een telefoontje aan de huismeester gewaarschuwd, zodat er geen slachtoffers waren. Wel zijn er nu 80 gezinnen dakloos. Hamas reageerde op de vernieling van dit civiele object met een ongekende snelvuur-volley van raketten op Tel Aviv en centraal-Israel, die een soort nachtelijk militair vuurwerk opleverden zoals nooit eerder in Israel was vertoond. Een groot deel van de raketten werd uit de lucht geschoten door het Iron Dome systeem, maar èen flink aantal trof ook doel. In Holon werd een lege bus getroffen en brandden een behoorlijk aantal auto’s af. In Ashdod vatte een olietank vlam. Het vuur is nog steeds niet gedoofd. In Yehud, ten noorden van het vliegveld Ben Gurion, werd een huis volledig verwoest. Ook op veel andere plaatsen werden huizen, auto’s en andere zaken beschadigd. Een groot aantal Israeli’s bracht de nacht door in de schuilkelders. Later was er een tweede volley op Beer Sheba. Daar werden vijf Israeli’s gewond. In Gaza zijn volgens Hamas alle politiebureaus verwoest. Ook werden tenminste vijf overheidsscholen verwoest of zwaar beschadigd. Verder waren huizen van bekende Hamas- en Islamitische Jihad- kopstukken doelwit. Een volledig overzicht van de verwoestingen ontbreekt vooralsnog. Bij een aanval op een auto vielen woensdagmorgen vier doden. Israel heeft dinsdag geweigerd in te gaan op een aanbod van de Egyptische regering om te bemiddelen. Ook een aanbod van de Verenigde Naties werd afgewezen. Er zijn oproepen, onder meer van de gedoodverfde nieuwe premier Bennett, om door te gaan met de strijd.

Intussen werden zeven nieuwe arrestaties verricht op de Haram al-Sharif in Jeruzalem, en vonden grote demonstraties plaats in vrijwel alle Palestijnse plaatsen in Israel. In Lod werden forse vernielingen aangericht en werd extra politie ingezet. In Akko vatte een hotel vlam, waarbij een 84-jarige man ernstig gewond raakte. Intussen werden op de Westoever onder onduidelijke omstandigheden ook een man een een jongen doodgeschoten. De man was de 26-jarige Hussein Titi uit het Fawwar-kamp bij Hebron. De jongen was de 16-jarige Rashid Muhammad Abu Arreh uit Tubas in het noorden van de Westoever. Hij liep twee schoten op in de nek en één in de borst.

