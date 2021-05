Van Haga, Ephraïm en Smolders stappen uit FVD-fractie

Tweede Kamerleden Wybren van Haga, Hans Smolders en Olaf Ephraïm stappen uit de FVD-fractie. Dat maakte Van Haga vanochtend op Twitter bekend.

FVD heeft inmiddels gereageerd:

Reactie FVD op besluit Van Haga, Ephraim en Smolders: pic.twitter.com/83WYI1Pp3S — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) May 13, 2021

Pikant, want Van Haga was bij de Kamerverkiezingen eerder dit jaar met 241000 voorkeurstemmen een grote stemmentrekker voor FVD, Ephraïm zit in het partijbestuur en functiestapelaar Smolders moet als Statenlid de coalitie van FVD met CDA en VVD in Brabant aan een meerderheid helpen.

De redenen voor het vertrek van de drie moeten we waarschijnlijk zoeken in zowel de inhoudelijke als de ‘personele’ sfeer. Van Haga is een gewetenloze opportunist die uitsluitend geïnteresseerd is in zijn eigen portemonnee, Smolders is een Fortuynist en Ephraïm is een nonentity met de ruggengraat van een amoebe. Met Baudet’s (inmiddels openlijke) nazisme hebben deze drie weinig tot niets.

Van minstens evenveel belang is Baudets eigen gedrag. De boreale leider is een puber met grootheidswaanzin en gedraagt zich daar ook naar. Typerend voor Baudets houding was zijn tenenkrommende optreden in de Tweede Kamer gisteren. Let op de gelaatsuitdrukking van Van Haga:

https://www.youtube.com/watch?v=dvcLQJmx3aU&t=15s

Inmiddels heeft Van Haga aan de NOS laten weten dat de 5 mei-poster die Baudet liet maken, waarin een verband wordt gelegd tussen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet, de directe aanleiding was tot de afscheiding. Dat Baudet zonder met de rest van de fractie te overleggen een essay schreef waarin hij de poster verdedigde was de druppel die de emmer deed overlopen: “Het was pijnlijk en onnodig. Thierry wil taboes doorbreken maar sommige zaken zijn niet voor niets taboe. Blijf daar van af”.

