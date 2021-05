Opdat we met zijn allen weer weten welke partijen volledig fout zijn. Verrassend is het allemaal natuurlijk niet, met als uitzondering wellicht Triple B, een partij die misschien iets te te snel (ook door ons) is gerangschikt onder ‘extreemrechts’.

Je kunt de motie hier downloaden.

Uitgelichte afbeelding: By Deutsche Bundespost – scanned by NobbiP, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11232310