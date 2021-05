Gelderse FVD-leider stapt uit partij

De Gelderse fractieleider Arjan de Kok stapt uit Forum voor Democratie (FVD). Aanleiding is de inmiddels beruchte 5-mei poster die Baudet zonder enig overleg met de partijtop publiceerde. Ook Baudet’s verklaring dat het hem er vooral om gaat zoveel mogelijk ‘ophef’ te creëren is De Kok in het verkeerde keelgat geschoten.

De 4/5 mei poster en het essay over het 'nut van ophef' van 9 mei, hebben mij doen beseffen dat Forum voor Democratie niet meer de partij is waar ik mij vierenhalf jaar geleden met hart en ziel voor ben gaan inzetten. Ik heb daarom besloten mijn FVD lidmaatschap op te zeggen. — Arjan de Kok (@ArjandeKok1) May 14, 2021

De Kok blijft in de Gelderse Provinciale Staten. Van de acht zetels waar FVD in Gelderland mee begon, zijn er nu nog vier over. Ook de FVD’ers die eerder de partij verlieten hebben hun zetel meegenomen. Van enige samenwerking tussen de dissidenten is overigens geen sprake: alle drie zijn ze als eenling doorgegaan.

De Kok is een evangelisch christen die er tot voor kort van overtuigd was dat FVD de christelijke normen en waarden hoog in het vaandel had staan. En natuurlijk is De Kok een complotgek, maar je had vast niet anders verwacht: “Het World Economic Forum heeft een boek uitgebracht over The Great Reset. Daarin zegt oprichter Klaus Schwab dat Covid een unieke manier is om de samenleving te ‘reshapen’. Ze noemen dat ‘build back better’. Men wil de mensen laten wennen aan een lockdown, om zo semipermanent hun vrijheden in te perken, zo voorzien we”.

