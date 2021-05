Kamerlid FVD roept op tot executie van “verantwoordelijken voor de coronahoax”

FVD Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren heeft tijdens de wappiebijeenkomst op het Malieveld gisteren gesuggereerd dat degenen die ‘verantwoordelijk zijn voor de coronahoax’ geëxecuteerd moeten worden.

Van Meijeren is fractievoorzitter van FVD in Zuid-Holland. In december 2018 ging hij werken als beleidsadviseur voor de Tweede Kamerfractie van FVD. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stond Van Meijeren op plek 6 van de kandidatenlijst van FVD. Hij behoort samen met Freek Jansen, Pepijn van Houwelingen en Baudet zélf tot de harde (fascistische) kern van de partij.

Uitgelichte afbeelding: Redevoering van Goebbels over de ‘totale oorlog’ in het Berlijnse Sportpalast, 1943 – Door Bundesarchiv, Bild 183-J05235 / Schwahn / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5434259