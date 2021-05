Israel mikt nu net als in eerdere oorlogen vooral op burgerdoelen in Gaza

Israel heeft maandagmorgen zijn bombardementen op Gaza in alle hevigheid voortgezet, waarbij volgens de correspondent van het persbureau Wafa in Gazanu vooral wordt gemikt op woongebieden en privé-huizen in Jabaliya, Beit Lahia in Noord-Gaza, de Bureij en Nusseirat-vluchtelingenkampen in het midden van de Strook en Khan Younes in het zuiden. Het voerde bovendien artilleriebeschietingen uit in Jabaliya en Rafah in het uiterste zuiden. Meer dan voorheen in deze ronde van gevechten werd nu geschoten op bewegende doelen zoals voetgangers, auto’s en motoren, die in de krant Haaretz ”terror suspects” worden genoemd. Daarnaast was vooral infrastructuur een doelwit, onder meer wegen en de stroomvoorziening. Een groot deel van het netwerk in Gaza is beschadigd, waardoor delen van de Gaza-strook nu volledig zonder stroom zitten. In Jabaliya ging ook een matrassenfabriek in rook op.

De verwoestingen zijn enorm. Het patroon leek intussen erg op de voorgaande Gaza-oorlogen waarbij vooral burgers in groten getale slachtoffer werden. Het verschil is alleen dat er geen grondtroepen zijn ingezet. De burgemeester van Gaza-stad noemde de aanpak om civiele infrastructuur en de burgers te treffen ‘‘het collectief bestraffen van de burgerbevolking”, iets wat verboden is onder internationale wetgeving. De meeste bronnen maken intussen geen melding meer van slachtoffers, waarschijnlijk omdat het aantal steeds moet worden bijgesteld doordat er doden vanonder het puin vandaan komen. Er wordt gemeld dat er gisteren 42 slachtoffers zijn bijgekomen, en dat het aantal op 192 staat. Alleen het persbureau Ma’an News kwam deze morgen met een dodental van 198, van wie 58 kinderen, 34 vrouwen en 15 ouden van dagen. Het aantal gewonden bedraagt 1.253, volgens Ma’an. Egypte heeft de grens bij Rafah geopend voor Palestijnen die vluchten

Hamas sloeg gisteravond en opnieuw in de morgen terug met bombardementen op Ashkelon en de grensstreek. Israeli’s kregen de raad in de schuilkelder te blijven.

Er zijn volop internationale pogingen gaande om een staakt-het-vuren te bewerkstelligen, van onder meer Egypte, de VN, en de Amerikaanse afgezant Hady Amr die nu in Israel is, maar de Israelische premier Netanyahu heeft gezegd dat Israel voorlopig met volle kracht doorgaat. De VN-Veiligheidsraad heeft de afgelopen drie dagen vergaderd over Gaza, maar een ontwerp-resolutie van China, Noorwegen en Tunesië is tegengehouden door de VS. De regering-Biden durft kennelijk niet te breken met het Midden-Oostenbeleid van haar voorgangers.

