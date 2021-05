Communiste nieuwe burgemeester Santiago

Misschien is er tóch nog hoop. De nieuwe burgemeester van Santiago de Chile, de hoofdstad van Chil is een communiste. Irací Hassler, de kandidate van de Chileense Communistische Partij, versloeg de huidige (rechtse) ambtsdrager met een verschil van 3000 stemmen. Het is de eerste keer dat de Chileense hoofdstad een communist als burgemeester kiest.

Hassler werd tijdens de studentenprotesten in 2011 politiek actief. Nadien werd ze lid van La Jota, de jongerenbeweging van de CP. Daarna ging het hard: in 2016 werd Hassler gekozen in de gemeenteraad en nu mag ze een rechtse voorganger aflossen als burgemeester.

Bron: ND

