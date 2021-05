Viroloog Marc van Ranst gedwongen onder te duiken

Jurgen Conings, de zwaarbewapende Belgische militair die gedreigd heeft virologen om te leggen is nog steeds voortvluchtig. De 46-jarige korporaal staat bekend om zijn fascistische sympathieën, maar had desondanks toegang tot zware militaire wapens.

Conings is sinds maandag voortvluchtig. Zijn vriendin vond toen twee afscheidsbrieven in zijn woning en alarmeerde de politie. De eerste brief was gericht aan zijn vriendin, in de tweede brief zei hij ‘niet meer te kunnen leven in een maatschappij waar de politici en virologen ons alles afgepakt hebben’. Hij kondigde aan ‘in het verzet te gaan en zich niet zonder slag of stoot over te zullen geven’. Conings ging er vandoor met een pistool, een machinepistool en tenminste één raketwerper. De politie neemt de in de brief geuite bedreigingen hoogst serieus en bracht Marc van Ranst, de meest vooraanstaande Belgische viroloog, onmiddellijk in veiligheid.

Kijkend naar Jurgen’s cv is het meteen duidelijk waarop de politie de bedreigingen serieus neemt en een klopjacht is begonnen. Conings is schietinstructeur en heeft naar eigen zeggen gevochten in Irak, Libanon en Afghanistan. Door de politie wordt hij omschreven als een ‘potentieel hoogst gewelddadige extremist’. Naar het schijnt werd Conings door de Belgische inlichtingendienst geobserveerd omdat men hem beschouwt als een ‘potentiële terrorist’. Hoe zo iemand als schietinstructeur in het leger kon werken én toegang kon krijgen tot zware wapens is niet duidelijk.

This military background, posted online by the suspect himself, seems enough reason to approach the guy with care. He also revealed in his CV that he was a US embassy guard. (4/4) pic.twitter.com/D7D27QDXWM — ʜᴇɴᴋ ᴠᴀɴ ᴇss (@henkvaness) May 19, 2021

Van Ranst reageerde gisteren op Twitter:

Tegen covidmaatregelen en covidvaccins zijn, valt al te vaak samen met geweldverheerlijking en rauw racisme.

Ik verschiet niet dat bedreigingen bijna uitsluitend uit die hoek komen. Laat één ding duidelijk zijn: zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk. pic.twitter.com/5LMUYloNNo — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) May 19, 2021

Van Ranst slaat de spijker op de kop. Elke vorm van sympathie of begrip voor de wappies die het Museumplein en het Malieveld onveilig maken is volstrekt misplaatst. Het is vrijwel zonder uitzondering extreemrechts tuig van de richel en een demo van dit domrechtse plebs verdient dezelfde behandeling als een demo van de NVU.

