VVD en CDA staken samenwerking met FVD in Brabant

VVD, CDA en Lokaal Brabant stappen uit de samenwerking met Forum voor Democratie en JA21 in de provincie. De VVD was vanochtend de eerste die de samenwerking beëindigde, spoedig gevolgd door CDA en Lokaal Brabant.

Aanleiding is het grote aantal incidenten rond FVD en de daaruit resulterende leegloop van de FVD-fractie in de Brabantse Staten. Daardoor is de provincie feitelijk onbestuurbaar geworden. Van het fascisme, racisme, antisemitisme en debiele complotgebazel van hun voormalige coalitiepartner lagen de drie verder niet wakker, zoveel is dus duidelijk.

In Brabant moet men nu voor de derde keer binnen twee jaar op zoek naar een nieuwe coalitie. CDA en VVD beëindigden de coalitie met PvdA en Groen Links na een intimidatiecampagne door het FDF, de knokploeg van de agromaffia. Alles om maar zoveel mogelijk stikstof in de natuur te kunnen lozen, nietwaar.

De meest hypocriete reactie komt op naam van – wie anders – CDA-leider Wopke Hoekstra. Het landelijke CDA heeft ruim een jaar lang geweigerd te oordelen over de samenwerking van de Brabantse partijgenoten met de fascisten van FVD, maar vandaag zou het dan nog effe wezen:

Begrijpelijk en verstandig besluit van CDA Brabant om de samenwerking met FVD op te zeggen. De emmer was vol na groot aantal incidenten. #CDA https://t.co/5WULxgBSd9 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) May 20, 2021

Mogelijk wordt er nu in Brabant gekoerst op een coalitie van VVD, CDA, D66 en GL. Die partijen zijn samen goed voor 29 van de 55 zetels in de Brabantse Staten.

Uitgelichte afbeelding: Door Joostlammers – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2824420