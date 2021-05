PvdA en Groenlinks zien wel wat in apartheid

Het gaat momenteel hard bergafwaarts met burgerlijk links. Ging het al een tijdje natuurlijk, maar inmiddels scheurt men met de ogen dicht en de voet(en) op het gaspedaal in een noodgang richting afgrond.

Nieuwste wapenfeit: PvdA en GL hebben geen enkele moeite met apartheid, althans niet zolang dat standpunt hen uitzicht biedt op een paar leuke kabinetsposten in Rutte IV.

Het gaat om de onderstaande motie:

Machiavelli heeft lang geleden al het nodige op papier gezet over politiek opportunisme en de-andere-kant-opkijken-als-dat-beter-uitkomt, maar dit is echt nog weer een nieuwe dimensie. Als men zelfs hier al te laf en te opportunistisch voor is, moeten we ons maar geen illusies maken over de deelname van deze partijen aan Rutte IV.

Uitgelichte afbeelding: Door Merlijn Doomernik – https://groenlinks.nl/mensen/jesse-klaver, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76746916