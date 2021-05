Rapporteer haathoaxer Wybren van Haga

Het échte gevaar wordt natuurlijk niet gevormd door zwaar gestoorde mafketels als Jürgen Coninck, maar door gewetenloze opportunisten als Wybren van Haga. Coninck is een (levensgevaarlijke) gek. Van Haga weet wel beter, maar denkt een politiek slaatje te kunnen slaan uit het verspreiden van nepnieuws en complottheorieën. Heb je een twitteraccount? Rapporteer deze klootzak dan even wegens het verspreiden van nepnieuws (tegen de twitterregels). Of Twitter in zal grijpen is maar de vraag, maar uiteindelijk is het zelfs gelukt Trump de rimboe in te jagen.

Zorgwekkend: Het aantal vrouwen met miskramen ten gevolge van het Covid vaccin, stijgt met 2000% in slechts veertien weken tijd (VK) https://t.co/O0NLKtw886 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) May 21, 2021

