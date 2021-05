Elf Belgische militairen die banden hebben met extreemrechts krijgen geen toegang meer tot wapendepots en gevoelige informatie. Dat zei de Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder vandaag. De elf worden al langere tijd gevolgd door de militaire inlichtingendienst ADIV.

De voortvluchtige nazikorporaal Jürgen Conings had toegang tot een wapendepot en ging er naar verluid vandoor met een machinegeweer en diverse raketwerpers. Ook Conings werd door de AVID in de gaten gehouden omdat hij een nazi is er extreemrechtse sympathieën op nahoudt. Desondanks kon hij er vandoor gaan met een aantal zware wapens. Dedonder laat onderzoeken hoe dat kon gebeuren: “Het is niet normaal dat een persoon met zulke meningen toegang kan hebben tot een arsenaal aan wapens. Het is ook niet normaal dat hij de kazerne kan verlaten met wapens en munitie zonder controle”.

Bron: Belgian Defence News

Uitgelichte afbeelding: By Carl Malamud – M1 Rocket Launcher, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3771816