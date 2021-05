OM doet onderzoek naar naziplatform Vizier op Links

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar het naziplatform Vizier op Links (VoL). Dat heeft minister Koolmees gezegd in de Tweede Kamer.

VoL was tot voor kort vooral actief op Twitter, waar men zich onledig hield met het ‘doxxen’ (publiceren van namen en adressen) van linkse activisten, wetenschappers en politici. Een activiteit overigens die op veel steun kon rekenen in extreemrechtse (lees PVV/FVD) kringen.

In maart gooide VoL er een schepje bovenop door intimiderende stickers te plakken op de woningen van o.a. schrijfster Aafke Romeijn en historica Nadia Bouras. Op de stickers stond de tekst: “Geobserveerde locatie. Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links”. Met deze actie overspeelde VoL haar hand: het naziplatform werd van Twitter geschopt en Backme verwijderde het account. De stickeracties leidde tot veel ophef en zelfs tot Kamervragen van de SP. Rechts Twitter struikelde vervolgens over de eigen benen in de haast zo snel mogelijk afstand te nemen van VoL.

VoL dook ook op in in het meest recente dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Traditioneel hebben veiligheidsdiensten aanmerkelijk meer belangstelling voor links dan voor extreemrechts, maar inmiddels is het zelfs de AIVD duidelijk dat zich op de uiterste rechtervleugel van het politieke spectrum onfrisse zaken afspelen.

